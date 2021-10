Déjà un million de passages pour le REV Saint-Denis

Moins de 10 mois après son inauguration, le Réseau Express Vélo (REV) Saint-Denis a déjà comptabilisé plus d’un million de passages.

Les cyclistes montréalais sont invités à marquer le coup samedi en se réunissant au carré Saint-Louis à compter de 11 h. L’invitation est lancée par des commerçants de la rue Saint-Denis, qui souhaitent un événement festif et familial.

Ensuite, les cyclistes seront invités à rouler vers le nord et à s’engager vers l’est sur le REV Bellechasse, une section qui fait l’objet de débats entre les candidats à la mairie Valérie Plante et Denis Coderre.

«Samedi, on célèbre des centaines de vies protégées, des milliers de gens en meilleure santé, les tonnes de GES évitées, tous ces écoliers épanouis et que du bonheur depuis une année! Et la suite? Des REV sur toutes les artères!» a dit l'organisateur, Jacques Nacouzi, qui est copropriétaire du commerce Code & Café.

