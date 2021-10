CHAMPAGNE, Denis



Le 17 octobre 2021 à Boucherville, à l'âge de 71 ans, est décédé paisiblement Denis Champagne, fils de feu Bernard Champagne et Janine Koclas. Il était le frère jumeau de feu Louis.Il laisse dans le deuil son épouse Julie Corriveau, ses enfants Nadine (Alain Nadeau), Mathieu (Marie-Eve Rondeau), ses petits-enfants Louis et Maxime, ses frères, Jean Bernard (Monique Corbeil), Yves (Marie Couture), Pierre (Francine Caron), André, sa soeur Marie (François St Laurent), ses belles-soeurs, beaux-frères, nièces, neveux et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les témoignages de sympathie le samedi 23 octobre de 10 h à 12 h 30 au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Un hommage, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 12 h 30 dans le salonL'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société du Parkinson.