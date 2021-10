Joaquin Torres joueur permanent du CF Montréal

Le CF Montréal a exercé jeudi l’option de transfert permanent du milieu de terrain Joaquin Torres, qui a signé une entente de deux saisons valide jusqu’à la fin de 2023.

L’Argentin de 24 ans était l’objet d’un prêt de la formation Newell’s Old Boys de son pays natal. Son nouveau contrat comprend deux années d’option en 2024 et 2025.

«Nous sommes heureux du transfert de Joaquín avec nous, a déclaré le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, par voie de communiqué. Comme Ahmed [Hamdi], Joaquín s’est bien adapté depuis son arrivée avec nous l’hiver dernier. Nous sommes contents de ce qu’il a fait jusqu’ici cette saison et nous sommes confiants pour la suite. C’est un joueur qui est motivé d’être à Montréal et il se sent bien au club.»

À sa première saison dans la Major League Soccer, Torres a disputé 24 matchs, dont 18 titularisations, et totalisé 1539 minutes de jeu. Au troisième rang de l’équipe avec 33 tirs vers le filet, il a récolté quatre buts et cinq mentions d’aide cette année.

Avant de se joindre au CF Montréal en prêt en février dernier, Torres évoluait avec le Newell’s Old Boys, le club de son enfance situé à Rosario où il a fait ses débuts à l’âge de 12 ans.

Plus tôt cette semaine, l’organisation montréalaise avait pris une décision similaire dans le cas d’Hamdi dont le pacte est valide jusqu’à la fin de 2023 et prévoit une option pour l’année suivante.

La formation dirigée par Wilfried Nancy visitera le Toronto FC, samedi.

