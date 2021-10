Les chevreuils seront au rendez-vous

Au lever du jour, le 6 novembre prochain, des dizaines de milliers de chasseurs de chevreuils seront au rendez-vous pour tenter de déjouer le fameux buck qu’ils ont aperçu sur leurs caméras depuis des semaines.

Jusqu’au 21 novembre, à l’exception de la zone 1 et de la zone 2 est qui termineront leur chasse à la carabine le 14 novembre, toutes les autres zones de chasse du Québec seront ouvertes.

Selon les informations fournies par les experts du gouvernement, la population de chevreuils se porte très bien au Québec.

Ils expliquent que depuis deux ans, les hivers ont été moins rigoureux, assurant ainsi une meilleure survie de la population de chevreuils. Il faut dire ici que l’hiver est véritablement le pire ennemi du chevreuil, surtout qu’au Québec, il est dans la zone la plus nordique de son habitat.

Depuis plus de 45 ans, les spécialistes du ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP) suivent de très près l’évolution de la situation grâce à des stations d’enregistrement sur les données de chutes de neige. C’est à partir de ces données qu’ils peuvent déterminer l’état de la population. Il s’agit de l’indice NIVA qui est recueilli dans des stations installées dans de nombreux ravages. Ces résultats, combinés au nombre de bêtes recueillies par la chasse, par segment de population, permettent aux biologistes de prendre leur décision pour savoir par exemple, combien de permis de femelles ou cerfs sans bois seront attribués par le tirage au sort.

Cette saison, 45 000 permis de ce type ont été offerts au tirage, soit une hausse de 14 % par rapport à l’année dernière. L’an dernier, plus de 130 000 permis ont été vendus au Québec pour la chasse du chevreuil, une hausse de 7 % par rapport à l’année précédente.

RÉPARTITION INÉGALE

Certains chasseurs ne seront pas d’accord avec ces données optimistes pour la saison de chasse à la carabine, en se référant à ce qu’ils vivent sur leur terrain de chasse.

L’explication de cette situation est assez simple : la répartition des populations de chevreuils n’est pas uniforme sur le territoire québécois. Il est certain que le nombre de chevreuils en Montérégie, dans le Centre-du-Québec ou encore en Estrie est de loin supérieur à celui que l’on retrouve en Gaspésie par exemple. Dans cette région, même si on parle d’un hiver clément, il y a toujours une couche de neige plus importante qu’ailleurs au Québec.

C’est là qu’entre en ligne de compte le plan de gestion qui est en vigueur jusqu’en 2029.

Grâce à cet outil, combiné au suivi de chutes de neige par région, les spécialistes du MFFP peuvent s’ajuster afin de toujours garder le meilleur niveau de population de chevreuils sur l’ensemble du territoire. Ils ont dans le plan ce qu’ils appellent une boîte à outils. Les décisions sont aussi prises de concert avec différents partenaires fauniques comme la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.

DEUX NOUVEAUX OUTILS

Depuis maintenant deux ans, deux nouveaux outils sont à la disposition des spécialistes. Ils ont aujourd’hui en main tout ce qu’il faut pour faire les suivis, grâce à un tout nouveau système de suivi des populations de chevreuils. L’autre nouvel élément, c’est la capacité de pouvoir suivre le succès de chasse par zone, avec l’avènement des permis de zone.

Auparavant, vous pouviez acheter un permis de chasse qui vous permettait de vous promener à la grandeur du Québec. Maintenant, il vous faut choisir une zone lors de l’achat de votre permis.

Une nouvelle modalité très importante est aussi apparue en même temps, soit la possibilité de récolter deux chevreuils durant la même saison de chasse. Lors de l’achat de votre permis, vous demandez la zone que vous désirez et en même temps, vous pouvez acheter un deuxième permis, à un coût moindre, pour une autre zone.

Cette nouvelle modalité vous permet donc maintenant de récolter un chevreuil le matin dans une zone et de vous rendre chasser dans la deuxième zone que vous avez choisie, le même jour. Si vous êtes chanceux, vous pourrez récolter encore là un chevreuil, ce qui fait que vous aurez récolté deux chevreuils, dans des zones différentes, le même jour, en toute légalité.

Je crois personnellement que les chasseurs ont gagné au change dans cette histoire. Certains se sont plaints à moi qu’ils perdaient des possibilités de chasse en se limitant à deux zones, mais ils oublient de tenir compte du fait que maintenant, au Québec, vous pouvez récolter deux chevreuils par saison de chasse. Ce privilège de deux chevreuils, dans une même excursion de chasse, était réservé uniquement à ceux et celles qui fréquentaient Anticosti.

CONDITIONS GAGNANTES

En ce qui concerne la population de chevreuils au Québec, pas de problème. Il faut maintenant avoir les bonnes conditions de chasse pour réussir, ou du moins augmenter de façon importante les chances de succès.

Depuis le début de la saison, les amateurs qui ont chassé à l’arc, à l’arbalète ou au fusil à poudre noire n’ont pas eu des conditions idéales. La chaleur ou la pluie diluvienne, n’est pas ce qu’il y a de meilleur. Au cours des prochains jours, selon les experts de la météo, tout va changer radicalement au Québec. Le froid va apparaître et nous allons revenir à des températures qui ressembleront plus au mois de novembre habituel. L’élément température favorable, combiné à la saison des amours, alors que les mâles sont très actifs et qu’ils circulent beaucoup, les rendant donc plus vulnérables, la récolte de chevreuils devrait être bonne cette saison.

Bonne chance dans votre aventure !