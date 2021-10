Novacap investit dans la fibre optique

Le fonds de placement privé Novacap a annoncé jeudi avoir conclu une entente pour l’acquisition de Stratus Networks, un fournisseur américain de services d’infrastructures de télécommunications.

L’entreprise fondée en 1998 exploite notamment au profit de ses quelque 1000 clients un vaste réseau de fibres optiques et propose des services de données infonuagiques.

Les deux fondateurs et actionnaires de l’entreprise garderont leur poste de co-PDG, a indiqué Novacap, sans préciser le montant de l’investissement.

«L’investissement dans Stratus s'appuie sur la grande expérience de Novacap en matière de partenariats réussis avec des fondateurs et des entrepreneurs chevronnés pour soutenir la croissance à long terme dans l'industrie de la fibre optique», a indiqué par communiqué Pascal Tremblay, président et chef de la direction, associé directeur chez Novacap.

Les deux cofondateurs John Petrakis et Kevin Morgan se disent ravis de la conclusion de cette entente avec la firme de placement québécoise pour accélérer la croissance de leur entreprise.

«Nous sommes ravis de nous associer à Novacap et de profiter de leur expérience approfondie en tant qu'investisseur réputé dans des sociétés régionales de fibre optique », s’est réjoui M. Morgan.

«Nous sommes ravis d'avoir un partenaire qui sera en mesure de fournir les ressources nécessaires et de partager notre vision qui consiste à devenir le plus important fournisseur de services Internet et téléphonie de notre région», a ajouté M. Petrakis.

