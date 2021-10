Repêchage de dissolution: les Capitales misent sur Miguel Cienfuegos

Le lanceur québécois Miguel Cienfuegos portera logiquement les couleurs des Capitales de Québec, la saison prochaine, dans la Ligue Frontier de baseball.

Cienfuegos, 24 ans, a été protégé par les Capitales avec le premier choix du repêchage de dissolution d’Équipe Québec, dont les résultats ont été annoncés jeudi.

«Je suis content à 100%, ç’a toujours été un petit rêve pour moi de jouer pour les Capitales», a réagi Cienfuegos, rappelant un vieux séjour à Québec au cours duquel il avait participé à un tournoi moustique à Beauport.

Une présence au Stade Canac l’avait alors fait rêver de pouvoir porter un jour les couleurs des Capitales. C’est ce qui devrait maintenant arriver, à moins que Cienfuegos obtienne une offre du baseball affilié... Rien d’impossible après une première saison dans la Ligue Frontier au cours de laquelle il s'est forgé, en 116 manches et deux tiers de travail, un dossier de 9-6 et une moyenne de points mérités de 3,78 dans l’uniforme d’Équipe Québec.

«Il y a peut-être une équipe qui s’est montrée intéressée auprès de Pat [Scalabrini], mais c’est un dossier à suivre, a informé Cienfuegos, concernant un possible saut dans les ligues mineures. Je ne me ferme aucune porte, mais comme on a parlé Pat et moi, l’objectif au terme de la prochaine saison, en jouant avec les Capitales, serait qu’il y en ait une dizaine d’équipes qui s’intéressent à moi.»

«Les chances sont très bonnes que Miguel soit avec nous l’an prochain, a pour sa part commenté Scalabrini, gérant des Capitales. Il partait de loin avant la récente saison, il a réussi à mettre son nom sur la mappe, mais je pense qu’il gagne encore à être connu.»

Thomas et Macaluso à Trois-Rivières

Dans ce repêchage de dissolution, les Capitales et les Aigles de Trois-Rivières devaient donc se partager les joueurs qui avaient conclu une entente avec Équipe Québec après la fusion temporaire ayant précédé la récente campagne.

En plus de Cienfuegos, les Capitales ont sélectionné cinq autres lanceurs soit: Yordy Cabrera, Stephen Knapp, Jared Mortensen, Henry Omana et Evan Rutckyj.

Du côté des Aigles, on a d’abord opté pour le lanceur Kyle Thomas et le voltigeur Dustyn Macaluso avec les deuxième et troisième sélections au total, puis James Bradwell, Jorge Gutierrez et Kevin Whatley ont aussi été choisis.

Pelletier: un retrait facile?

Parmi les autres Québécois, Louis-Philippe Pelletier était notamment assuré de demeurer avec les Aigles puisqu’il avait conclu un contrat avec l’équipe avant la fameuse fusion. Les Capitales conservent pour leur part David Glaude et Jonathan Lacroix.

«Louis-Philippe m’a déjà dit à la blague que ma moyenne de points mérités allait grimper la saison prochaine parce que j’allais l’affronter, et moi, je lui ai répondu qu’il allait plutôt être un retrait facile», a affirmé Cienfuegos, convenant que les deux amis avaient déjà commencé à s’agacer à l’idée de jouer l’un contre l’autre.

«Ça va être particulier et j’ai très hâte, a quant à lui noté Scalabrini, à propos des affrontements à venir en 2022 entre les Capitales et les Aigles. Pour garder le même exemple, Pelletier, je l’ai adoré et j’ai hâte de le côtoyer même s’il va être l’ennemi.»

