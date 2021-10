Rogers: les administrateurs évincent leur président du conseil

Le président du conseil d'administration et fils du fondateur de Rogers Communication, Edward Rogers, a été évincé par les administrateurs à la suite d’un vote.

M. Rogers n’aurait pas caché ses intentions de remplacer le directeur général Joe Natale dans le cadre d'un remaniement majeur de la direction, selon des sources proches, ce qui aurait créé un tumulte au sein de l’entreprise, a rapporté le Financial Post.

Dans une brève déclaration publiée jeudi soir, Rogers Communications a confirmé qu'Edward Rogers «avait quitté le rôle de président» jeudi, bien qu'il resterait au conseil d'administration en tant qu'administrateur.

John A. MacDonald, membre du conseil d'administration depuis 2012 et président du comité de gouvernance de l'entreprise, assumera le rôle de président du conseil d'administration, a fait savoir l’entreprise par voie de communiqué.

«Cela a été une période difficile pour la Société et je tiens à réaffirmer au nom de la majorité du conseil notre soutien et notre confiance totale envers l'équipe de direction et le chef de la direction de Rogers Communications», a déclaré M. MacDonald.

Bloomberg News a rapporté jeudi qu'Edward Rogers avait produit une liste de candidats préférés pour remplacer les administrateurs indépendants de la société. Selon le rapport, la liste contenait cinq noms, dont l'ancien directeur général de CTV Media Ivan Fecan et Jan Innes, conseillère de longue date en communications et relations gouvernementales chez Rogers.