Saint-Hyacinthe: 34 avertissements et 13 constats d’infraction pour un commerce

Les policiers de la Sûreté de Québec se sont rendus le 15 octobre dernier dans un établissement licencié de Saint-Hyacinthe où ils ont émis 34 avis verbaux et 13 rapports d’infraction pour ne pas avoir respecté la loi sur la santé publique.

Les policiers de la MRC des Maskoutains ont porté assistance à la Santé publique pour effectuer les vérifications qui s’imposaient à la suite des signalements reçus concernant le non-respect des mesures sanitaires.

Sur place, plusieurs personnes ont été interpellées et identifiées pour diverses infractions, comme le non-port du masque à l’intérieur de l’établissement, la tenue de plus de 10 personnes à la même table, la non-conformité du passeport vaccinal et le fait d’avoir dansé ou toléré la danse à l’intérieur.

Ces infractions visent non seulement les clients, mais également l’établissement et ses employés.

La Sûreté du Québec a rappelé, jeudi, l’importance de respecter les mesures sanitaires mises en place par la santé publique.