Salon de l’emploi et de la formation continue: en formule hybride pour la première fois!

Alors que le Québec affiche une certaine vitalité économique et un bas taux de chômage, la pandémie de COVID-19 a exacerbé la pénurie de main-d’oeuvre, et l’a même accélérée dans certains secteurs. 200 000 postes sont actuellement disponibles dans toutes les sphères d’activité.

Dans cet état des lieux, un événement tel que le Salon de l’emploi et de la formation continue est plus que le bienvenu ! Les chercheurs d’emploi et ceux qui veulent une réorientation de carrière ne peuvent que sauter sur l’occasion et profiter des offres disponibles.

Éric Boutié, promoteur de L’Événement Carrières, présente le Salon de l’emploi et de la formation continue — organisé en collaboration avec le gouvernement du Québec : « En accord avec la situation sanitaire, qui s’améliore graduellement, et afin de répondre aux préférences de chacun, nous proposons cet automne — et pour la première fois — un salon en deux formats. Le salon physique vous accueille au Palais des congrès de Montréal et le salon virtuel est accessible sur notre nouvelle plateforme! »

SALON PHYSIQUE LES 27 ET 28 OCTOBRE AU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Getty Images/iStockphoto

Profitez de votre visite au salon pour recevoir des conseils, de l’accompagnementet faire des découvertes qui pourraient changer le cours de votre vie professionnelle. Soyez prêts : vous allez découvrir quelques-uns des 150 exposants présents et croiser des employeurs potentiels. Différents services sur place pour faciliter votre recherche d’emploi :

À l’entrée du salon, dans un kiosque prévu à cet effet, on vous accueille pour vous orienter en fonction de ce que vous recherchez.

Kiosque photo : Repartez avec une bonne photo professionnelle à afficher sur les réseaux sociaux, et sur LinkedIn en particulier.

Évaluez votre niveau d’anglais ou de français.

Cliniques de CV : des conseillers sont sur place pour vous aider à rédiger votre CV.

VOUS CHERCHEZ DANS QUEL DOMAINE ?

Voici quelques exemples des nombreux postes proposés au salon :

Agent de marketing

Analyste en cybersécurité

Assembleur

Commis comptable

Ébéniste

Employé à l’entretien des autobus

Mécanicien

Responsable de la santé et de la sécurité

Getty Images

11 conférences sur place, sans inscription

Venez assister aux conférences, elles sont gratuites et passionnantes : des experts en gestion de carrière, intégration et recherche d’emploi se succéderont pour aborder des thèmes liés à l’emploi et à l’immigration. Ils sont là pour vous écouter et vous conseiller.

5 espaces, pour trouver exactement ce que l’on cherche :

1. Espace Emploi, séparé en pavillons : Agroalimentaire, Banque-Finance et Assurance, Carrières générales, Centres d’appels, Commerce de détail, Éducation, Hôtellerie-Tourisme et Restauration, Manufacturier, Nouveau Brunswick, Santé et services sociaux, Transport et Logistique présenté par CargoM.

2. Espace Régions

3. Espace TI et Génie : les entreprises spécialisées accueillent les finissants et les diplômés en ingénierie et en technologies de l’information.

4. Espace Formation aux adultes

5. Espace Immigration et Aide à l’emploi Pour accéder au salon physique, nous conseillons aux participants de s’inscrire en ligne via la billetterie du salon. Lesn inscriptions sur place seront également acceptées. L’admission est entièrement gratuite. Tous les visiteurs de 13 ans et plus ainsi que les exposants auront l’obligation de présenter leur passeport vaccinal, sous format papier ou numérique, ainsi qu’une pièce d’identité.

FORMULE VIRTUELLE DU 3 AU 12 NOVEMBRE

Entrez dans le salon virtuel ! Les neuf pavillons thématiques facilitent votre visite et des conférences gratuites vous offrent les conseils dont vous avez besoin.

Cette formule permet de visiter en ligne les différents exposants, de sélectionner les offres qui vous intéressent selon différents critères, de contacter les employeursn et de postuler.

Les 3 et 4 novembre, profitez de deux jours de clavardage pour discuter en direct avec les exposants, par écrit ou vidéo.

8000 OFFRES D’EMPLOI ET PLUS DE 200 EXPOSANTS !

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation pour vous perfectionner ou vous réorienter? De conseils en emploi et immigration? Participez au Salon de l’emploi et de la formation continue — Formule hybride!

Salon en présentiel au Palais des congrès de Montréal le mercredi 27 octobre, de 12 h à 19 h, et le jeudi 28 octobre, de 10 h à 18 h. Salon en ligne du 3 au 12 novembre, avec une plateforme virtuelle le mercredi 3 et le jeudi 4 novembre, de 9 h à 18 h, pour discuter en direct avec les exposants, par écrit ou vidéo. Visitez la page Facebook du salon et Inscrivez-vous.