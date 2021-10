Sherbrooke: les enjeux communautaires et culturels s’invitent dans la campagne électorale

Après avoir parlé en long et en large de l’environnement, des finances publiques et de la gouvernance, c’est au tour des enjeux communautaires et culturels de s’inviter dans la course à la mairie de Sherbrooke.

• À lire aussi: Les monstres du lac Memphrémagog

• À lire aussi: Sherbrooke: les candidats à la mairie multiplient les annonces

La pauvreté, l'itinérance et l'inclusion sociale sont des enjeux importants dont on entend peu parler durant les campagnes électorales. Jeudi soir, les candidats à la mairie de Sherbrooke devront s'y attarder dans un débat organisé par des organismes communautaires.

Quelques heures avant le débat, le maire sortant, Steve Lussier, s'engageait à bonifier de 250 000 $ le budget de l'Équipe d'intervention psychosociale du Service de police de Sherbrooke, une escouade composée de cinq policiers et travailleurs sociaux. Cet argent permettrait l'ajout de deux ressources et d'un véhicule. «Devant le nombre d’appels en constante hausse en lien avec la détresse psychologique, je me devais d’agir», a indiqué M. Lussier.

«Est-ce qu’on pourrait aller plus loin en évitant de judiciariser les itinérants, éviter de leur donner des contraventions», a pour sa part proposé la cheffe de Sherbrooke citoyen, Évelyne Beaudin.

«En 2018, pendant la campagne électorale provinciale, j’avais proposé la création d’un centre de jour pour l’itinérance au centre-ville de Sherbrooke, je pense que c’est quelque chose de nécessaire», a ajouté le candidat indépendant Luc Fortin.

Ce débat amènera aussi les candidats sur le terrain de la culture.

D'ailleurs, Sherbrooke citoyen annonçait en matinée des engagements à ce sujet. Évelyne Beaudin veut investir plus d'argent dans la production de spectacles dans les centres culturels d'arrondissement et les parcs. Elle veut aussi fusionner Destination Sherbrooke à l'organisme de développement économique Entreprendre Sherbrooke, en lui confiant également une mission culturelle: «Les artistes sont aussi des entrepreneurs et ils ont le droit d’être accompagné comme tel».

«On doit arrêter de voir la culture comme une dépense parce que c’est un investissement, croit Luc Fortin. J’ai déjà pris plusieurs engagements en matière de culture, notamment au niveau des bibliothèques.»

«J’ai souvent démontré l’importance que j’accorde à la culture, notamment en travaillant sur le déménagement de la Place Nikitotek à l’Université de Sherbrooke», a souligné Steve Lussier.