Un autre comédie club voit le jour

Après le succès du Foutoir, à Terrebonne, la Rive-Nord accueillera un nouveau comédie club vendredi soir avec l’ouverture du Patriote, à Saint-Eustache. L’établissement, cofondé par l’humoriste Dave Gaudet, recevra à la fois des comiques bien connus et des jeunes de la relève.

Pendant six ans, Dave Gaudet a animé des soirées d’humour très courues au Billard le Patriote, à Saint-Eustache. Quand l’établissement a temporairement fermé ses portes durant le confinement, l’humoriste a suggéré à ses propriétaires de faire des rénovations pour y accueillir un véritable comédie club.

« On avait déjà une réputation établie et on a décidé d’y aller all in, mentionne l'humoriste. Depuis la pandémie, il y a plein de gens qui ne veulent pas descendre à Montréal. En plus, on a un stationnement ! [rires] »

L’an dernier, plusieurs travaux ont été apportés pour que Le Patriote soit invitant au public. La capacité du comédie club sera de 120 personnes.

« Tout a été peinturé et redécoré, dit Dave Gaudet. On a mis une scène en demi-lune, un mur de briques, des rideaux, des nouveaux éclairages et un système de son. »

Stéphane Poirier animera les Mardis stand-up où cinq humoristes établis se partageront la scène durant 90 minutes. Nicholas Lavoie, le bras droit de Dave Gaudet dans l’aventure du Patriote, se chargera des Mercredis découverte, en compagnie de cinq humoristes de la relève. Tous les invités y joueront en surprise.

Ouverture progressive

Dave Gaudet sera quant à lui à la tête des Vendredis double tête d’affiche, où deux humoristes vedettes feront chacun 30 minutes de spectacle. « Les artistes ne seront jamais annoncés à l’avance, car ça pourrait nuire à leurs propres one-man show », dit Dave Gaudet.

Le nouveau comédie club était fin prêt pour ouvrir ses portes en octobre 2020. C’était avant d’apprendre que le gouvernement Legault fermait à nouveau les bars et salles de spectacle pour une période indéterminée, en raison de la deuxième vague de la COVID-19.

« On a attendu que ce soit le bon moment pour ouvrir, indique Dave Gaudet. Jusqu’à la fin de l’année, on aura des spectacles à chaque deux semaines. On va y aller progressivement. Le but est éventuellement d’en avoir chaque semaine. »

► Pour tous les détails : patriotecomedieclub.ca.