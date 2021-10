Une bande-annonce pour «Audrey est revenue»

«Audrey est revenue», nouvelle série signée Florence Longpré («M’entends-tu?») et Guillaume Lambert, l’une des nouveautés télé les plus attendues de l’automne, sera disponible sur Club illico le 17 novembre prochain.

D’ici là, pour nous faire patienter, une première bande-annonce vient d’être dévoilée. Dans «Audrey est revenue», une jeune femme se réveille après un long coma de plus de 15 ans, alors que tout son entourage croyait qu’elle ne s’en sortirait jamais.

PHOTO COURTOISIE Pixcom et Club illico

Audrey (incarnée par Florence Longpré) devra apprivoiser toutes les technologies apparues dans notre monde depuis son accident (dont les réseaux sociaux), et ses parents (Josée Deschênes et Denis Bouchard) devront se faire à l’idée que la petite fille qu’ils ont jadis perdue est devenue une femme sans qu’ils aient pu assister à la transformation. La mémoire reviendra peu à peu à Audrey pendant sa réadaptation, et elle pourra ainsi remettre en place les morceaux du casse-tête des événements qui l’ont menée à l’hôpital...

«Audrey est revenue» est une production de Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu.