Une boîte «bienvenue bébé» offerte aux nouveaux parents de Montréal

Dans un éventuel deuxième mandat, Projet Montréal veut offrir des boîtes cadeaux, d’une valeur de 100 $, pour souligner l’arrivée de tous les nouveau-nés de la métropole afin de «favoriser l’égalité des chances de tous les enfants».

• À lire aussi: Sondage CROP: la lutte demeure très serrée entre Plante et Coderre

• À lire aussi: Élections municipales à Montréal: le quart des candidats n’habitent pas l’arrondissement où ils se présentent

«Les familles sont une des grandes richesses de Montréal. [...] C’est pourquoi nous leur offrirons une boîte cadeau, remplie de beaux items, d’objets incontournables et d’éléments qui permettront aux parents de se gâter. C’est une petite attention, mais qui peut faire une grande différence dans la vie des parents», a déclaré la cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, par voie de communiqué, jeudi.

Cette boîte comprendra notamment des vêtements, couvertures, bavette et tuque aux couleurs de Montréal, mais aussi des incontournables tels qu’un thermomètre ou encore des couches lavables.

Les nouveaux parents se verront également offrir des billets de métro, une entrée pour un musée d’Espace pour la vie et un guide des services et organismes de soutien présents pour les parents.

«Cette boîte permettra à des milliers d'enfants et de familles de bénéficier d'un départ un peu plus facile dans la vie, et un peu moins coûteux, contribuant ainsi à l'égalité des chances», a ajouté la mairesse de Montréal.

Ces boîtes seront offertes dès le début d’un éventuel deuxième mandat de Projet Montréal. Un budget annuel de 2 millions $ sera réservé pour cette initiative, qui devrait profiter à quelque 20 000 nouveau-nés chaque année, selon le parti.

Un concept déjà répandu

Le concept de boîte cadeau pour les nouveau-nés et les parents est déjà bien implanté en Finlande, qui fournit, depuis 1938, une boîte similaire. L'Écosse a également mis sur pied un programme comparable il y a quatre ans. La France commencera pour sa part à distribuer une «baby box» en février.

À voir aussi