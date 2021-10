Une glissade à freiner

Le Canadien tentera d’éviter l’affront d’amorcer la saison avec cinq défaites pour la première fois depuis la saison 1995-1996. Les Hurricanes de la Caroline, vainqueurs à leurs deux premières sorties de la saison, ne s’annoncent pas une proie facile.

Pour augmenter ses chances de renverser la vapeur, le Tricolore devra inévitablement trouver le fond du filet. Après quatre matchs, ils n’ont inscrit que trois buts, dont deux furent l’œuvre de Jonathan Drouin.

Pour tenter de secouer la torpeur de ses troupiers, Dominique Ducharme apportera quelques modifications à ses unités offensives. En fait, seul le trio composé de Drouin, Christian Dvorak et Josh Anderson demeurera intact.

Après avoir été laissé de côté lors de la visite des Sharks de San Jose, Mathieu Perreault occupera le poste de centre entre Tyler Toffoli et Cole Caufield.

«J’aime me rendre au filet. Alors, si on passe du temps en territoire adverse, je vais essayer de me diriger au filet pour déranger le gardien, a prévu Perreault. Ce sont deux francs-tireurs, ça leur donnera l’occasion de décocher leurs lancers. »

De son côté, Nick Suzuki, toujours en quête d’un premier point, sera flanqué de Mike Hoffman et de Brendan Gallagher.

«Ces deux-là ont du vécu et de l’expérience. On sait ce que Gally peut apporter à un trio et on connaît les qualités offensives d’Hoffman. J’aimerais qu’une chimie se développe à travers ce que l’on fait», a indiqué Ducharme.

Gagner une bataille de plus

Les affinités seront plus faciles à développer si le Canadien parvient à renverser la vapeur. Car de la manière dont c’est parti, l’hiver sera long au Centre Bell et à Brossard.

« On n’est pas aussi mauvais que les gens le prétendent », a lancé Ducharme.

« On méritait un meilleur sort contre les Rangers. Il faut qu’on répète ce que l’on a fait ce soir-là et pas seulement qu’un soir. Tu ne peux pas répondre à l’appel une seule fois, il faut que tu le fasses tous les jours», a-t-il ajouté.

Répondre à l’appel, atteindre la zone adverse, menacer, obtenir des occasions de marquer, ça se fait à force de travail et d’effort. Et ce, présence après présence.

« Si tout le monde se donne l’objectif de gagner une bataille de plus à chaque fois qu’on saute sur la glace, ça va faire une différence et on va se donner une chance. Ce n’est pas simplement une question de système. On le sait ce qu’on a à faire », a lancé Perreault.

Jake Allen sera de nouveau devant le filet du Canadien. Souhaitons-lui d’obtenir un meilleur appui offensif de ses coéquipiers.

Formation probable contre les Hurricanes

Drouin-Dvorak-Anderson

Hoffman-Suzuki-Gallagher

Toffoli-Perreault-Caufield

Lehkonen-Evans-Armia

Kulak-Petry

Romanov-Savard

Chiarot-Wideman

Allen

Montembeault

