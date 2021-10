Une plateforme pour régler un conflit en évitant les tribunaux

Les Centres de justices de proximité (CJP) lancent une nouvelle plateforme pour aider les citoyens à régler leurs conflits autrement que par les tribunaux.

Le site reglons.ca a pour objectif d’outiller les citoyens au sujet des différents modes de prévention et de règlement des différends (PRD). Ainsi, grâce à de l'information personnalisée, pratique et claire, l'utilisateur peut découvrir et mieux comprendre les différentes options qui s'offrent à lui pour régler son conflit.

La plateforme, qui sera bonifiée au cours des prochains mois, permet aussi de faciliter le premier contact et l'ouverture du dialogue avec l'autre partie.

«L'utilisation d'options comme la négociation ou la médiation permet aux parties d'obtenir des solutions sur-mesure en plus de réduire les délais, les coûts et le stress habituellement associés à un procès traditionnel. Reglons.ca suscitera l'intérêt des citoyens envers les modes de PRD au moyen d'une plateforme intuitive, engageante et accessible. Elle les amènera à s'informer sur ces modes, à les considérer réellement et à les utiliser», a déclaré jeudi Me Sylvie Da Rocha, responsable nationale du volet prévention et règlement des différends pour les Centres de justice de proximité, dans un communiqué.

Reglons.ca s'inscrit dans le mandat des Centres de justice de proximité qui offrent notamment des services gratuits et confidentiels d'information juridique à tous les citoyens, quels que soient leurs revenus ou la nature juridique du problème rencontré.

