Virage numérique: la firme Léger acquiert l’agence Ressac

La firme Léger poursuit son virage numérique en mettant la main sur Ressac, sa 11e acquisition à ce jour.

Ressac est une agence de performance numérique spécialisée en stratégie média et en activation de contenu de marque.

La stratégie de l’entreprise dirigée par Jean-Marc Léger est d’élargir son offre pour proposer un nouveau service complet à ses clients, de la recherche marketing à la réalisation de campagnes numériques. Léger souhaite ainsi mener des campagnes numériques sur mesure pour ses clients.

On veut notamment bonifier la segmentation de la clientèle, en optimisant le message publicitaire et en priorisant les meilleures plateformes, a-t-on expliqué jeudi dans un communiqué.

Léger croit que cette nouvelle avenue arrive à point à l’aube du retrait des témoins tiers par Chrome et de la sortie d’iOS 14 de sa fonctionnalité touchant à la gestion de la vie privée.

«Au fil du temps, nous avons développé des mesures de performance uniques en recherche. Notre ambition est maintenant de révolutionner le marché numérique en optimisant la performance des campagnes en continu. C’est un mariage d’exception entre la recherche marketing et la performance numérique, duquel tous nos clients en Amérique du Nord pourront profiter», a indiqué Jean-Marc Léger, président de Léger.

L’équipe de Ressac demeure en place, notamment Pablo Stevenson à titre de président et associé de Ressac, et le chef des opérations Jean-François Lessard devient par ailleurs associé.

«Je suis fier que Ressac reste entre les mains d’une firme québécoise de renom comme Léger. Cette acquisition représente un partenariat basé sur la confiance et la collaboration entre deux équipes qui partagent une culture, des valeurs et des aspirations communes. Nos clients profiteront d’une expertise intégrée sans égal au pays pour optimiser leurs investissements marketing, à un moment où l’alliance des données jouera un rôle crucial dans la performance et le succès de leurs campagnes», a dit le président de Ressac, Pablo Stevenson.

