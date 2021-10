Windsor a la meilleure eau du Québec

La ville de Windsor, en Estrie, a remporté le prix de la «Meilleure eau du Québec 2021» pour son usine de filtration Marcel Bédard, jeudi.

Les participants au concours devaient attester la production d’une eau de qualité de deux à trois fois supérieure au Règlement sur la qualité de l’eau potable, et ce tout au long de l’année 2020. Ils ont ensuite été évalués sur le goût, la clarté et l’odeur, par un jury composé de cinq personnes.

En tout, 14 stations de traitement de l’eau potable étaient finalistes à cette 8e édition du concours. Chacune d’elles s’est vu attribuer entre trois et cinq étoiles pour la qualité de son eau.

Organisé avec le soutien du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec (MAMH), du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC) et du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), le symposium sur la gestion de l’eau a rassemblé des spécialistes des secteurs de l’eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales.