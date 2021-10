MARIEN, Marcel



Marcel est décédé à l'Institut de cardiologie de Montréal le 22 octobre 2020, il était l'époux de feu Jacynthe Dumais et fils de feu Jean-Paul Marien et de Cécile Lemire.Il laisse dans le deuil sa mère Cécile, ses frères Claude (Jacqueline Poitras), Luc (Raymonde Goulet), Denis et Jules (Sylvie Major), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces cousins, cousines et autres parents et amis.Selon ses volontés aucune cérémonie ne sera célébrée. Une mise en terre sera faite en privée à une date ultérieure.