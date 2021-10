2Frères pense retarder sa prochaine tournée

Une nouvelle chanson de 2Frères sort aujourd’hui, le prochain album est en chantier en vue d’une sortie à l’hiver, mais la tournée qui suivra son lancement pourrait devoir attendre la levée complète des mesures sanitaires au Québec.

«Je n’ai pas l’intention de repartir en tournée avec des salles à moitié pleines et des gens masqués. On espère partir cette tournée avec le gaz au fond», annonce Érik Caouette dans un entretien accordé au Journal en marge de la sortie de la chanson Sous le même toit.

Actuellement, 2Frères enchaîne les concerts dans une formule réduite à trois musiciens. La tournée des spectacles À tous les vents et Déplogué, qui les mènera notamment sur la scène du Cabaret du Casino de Montréal, en décembre, sera presque terminée au printemps.

Après? On verra, dit Éric Caouette. «On aimerait partir la nouvelle tournée en grand avec tous les musiciens, les décors, toute l’équipe technique.»

La pause envisagée permettrait à 2Frères, très présent pendant la pandémie sur scène, en ligne et à la télé, de se faire oublier. «Pour être franc, pendant la dernière année et demie, je me suis demandé si ce n’était pas trop. Des fois, j’ai peur [d’être surexposé], mais on ne sent pas que nous en sommes là. Par contre, je pense qu’il y a un moment où ce sera nécessaire, et même bénéfique, de reculer de deux ou trois pas.»

Une touche de clavier

En attendant, les frères Caouette ajoutent des épices à leur recette musicale. Signée par leurs fidèles collaborateurs Steve Marin et Gautier Marinof, Sous le même toit intègre le clavier pour la première fois dans une de leurs chansons.

Cela dit, cette nouveauté ne dénature pas le son de 2Frères. Sur un tempo légèrement plus rapide qu’à l’habitude, on reste dans une pop-folk directe et accrocheuse, qui sert de décor à une réflexion optimiste sur les hauts et les bas de la vie de famille.

«Je ne pense pas que les gens vont tomber en bas de leur chaise, mais il y a quand même un petit côté actuel», évoque Érik Caouette.

L’indispensable Steve Marin

Comme c’est le cas depuis le début du projet 2Frères, Steve Marin sera un rouage essentiel de la création du prochain album du duo.

«Sans lui, on n’a clairement pas la carrière qu’on a aujourd’hui», reconnaît Érik Caouette.

Steve Marin, qui semble avoir appris à connaître Érik et Sonny comme s’il les avait tricotés, est l’auteur de la plupart des succès radio de 2Frères. Son travail avec eux a d’ailleurs encore été récompensé d’un prix SOCAN, il y a deux semaines.

«Steve amène des chansons qu’il ne pourrait pas chanter. Nous, on peut les chanter, mais on ne pourrait pas les écrire. En tant qu’interprètes, ça nous prend les bonnes chansons et Steve nous les a écrites.»