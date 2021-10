POZZOBON (POULIOT), Anna



À Montréal, le mardi 19 octobre 2021 est décédée, à l'âge de 87 ans, Anna Pozzobon, épouse de feu Albert Pouliot.Elle laisse dans le deuil, ses enfants André (Monique Granger) et Alain (Martine Ouellet), neuf petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants, ses beaux-frères Maurice et Yvon, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 Côte-de-Liesse, Ville St-Laurent, H4N 2N6,le dimanche 24 octobre 2021 de 13h à 15h, une prière suivra.