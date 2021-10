Accessoires de cuisine: huître, ouvre-toi!

Cale et couteau

Photo courtoisie, Quincaillerie Dante

Voilà un duo qui facilitera la tâche des amateurs d’huîtres. La cale en silicone sur son socle antidérapant offre un appui et une protection pendant l’ouverture du fruit de mer, en plus de conserver la première eau de l’huître. Le couteau doté d’une lame en acier inoxydable de 7 cm permet de séparer les deux coquilles et de détacher le mollusque.

► quincailleriedante.com > 28,97 $

Gant anti-coupures

Photo courtoisie, Boutique 1101

Faites preuve de prudence en glissant la main qui porte l’huître à l’intérieur de ce gant de protection anti-coupure Cuisipro. Souple, durable, confortable, de taille unique ajustable et ambidextre, il protégera votre main lors de l’ouverture du coquillage et de la coupe d’aliments au couteau ou à la mandoline.

► boutique1101.com > 13 $

Style Boston

Photo courtoisie, Ares Cuisine

Avec sa lame étroite au bout arrondi, ce couteau à huître style Boston de Victorinox est parfait pour créer un effet de levier entre les coquilles et ainsi ouvrir le mollusque pour en récupérer la chair. De plus, son manche en polypropylène est confortable et antidérapant.

► arescuisine.com > 23,50 $

Ensemble signé Bois Belleau

Photo courtoisie, Terroirs Québec

Cette planche en érable et noyer noir fabriquée par Bois Belleau, à Québec, s’installe sur le bord du comptoir pour offrir une grande stabilité lors de l’ouverture d’une huître. Lorsque celle-ci est bien en place dans la cale, il suffit alors d’utiliser le couteau pour l’ouvrir en toute sécurité. L’ensemble est vendu dans une boîte de transport en pin blanc.

► Bois Belleau > 65 $

Couteau Alessi

Photo courtoisie, Boutique 1101

Ce couteau à huîtres (16,3 cm) de la série Colombina, dessiné par les architectes Doriana et Massimiliano Fuksas pour Alessi, possède une finition en acier inoxydable très originale, évoquant les écailles de poisson. D’une grande beauté, il s’agit presque d’une pièce de collection. La série compte aussi des fourchettes à huîtres.

► boutique1101.com > 50 $