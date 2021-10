Bureau de la concurrence du Canada: une deuxième enquête visant Google

Le géant Google nuit-il à ses concurrents au pays? Le Bureau de la concurrence a obtenu une ordonnance judiciaire de la Cour fédérale du Canada, vendredi, afin de faire progresser une enquête civile sur la conduite de l’entreprise américaine relativement à ses activités publicitaires en ligne.

Le Bureau, qui a déjà enquêté sur de présumées pratiques anticoncurrentielles de Google au Canada, a indiqué vendredi que son enquête en cours est liée à la fois à la publicité faite sur des sites et sur des applications, notamment à l’aide d’images ou de vidéos.

«Aucune conclusion n’a été tirée quant aux actes répréhensibles évoqués pour le moment», a-t-on spécifié dans un communiqué.

L’organisme canadien veut notamment se pencher sur les pratiques de Google afin de déterminer si elles entravent la réussite de concurrents, entraînent des prix plus élevés, réduisent les choix, freinent l’innovation en matière de services de technologies publicitaires et causent un préjudice aux annonceurs, éditeurs et consommateurs, a-t-on également détaillé.

En vertu de l’ordonnance délivrée par la Cour fédérale, Google va devoir «produire des documents et des réponses écrites» au Bureau de la concurrence pour les besoins de l’enquête.

Ce n’est pas la première fois que le Bureau de la concurrence enquête sur Google. En 2016, le Bureau avait conclu qu’«il n’y a pas suffisamment de données probantes pour appuyer la conclusion que les pratiques de Google, hormis celles liées aux conditions d’utilisation de l’API pour AdWords, visaient des fins anticoncurrentielles et/ou qu’elles ont eu pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence au Canada».

