Comment aider mon fils à foncer?

Mon fils, qui a quatre ans, était entré à la garderie en septembre 2019 quand la COVID est arrivée dans notre vie. Il y avait donc passé six mois et semblait bien s’y habituer. Mais depuis son retour dans la même garderie, en septembre 2021, on dirait qu’il a régressé. Il a du mal à nous laisser partir moi ou mon conjoint quand on le conduit le matin. Il pleure parfois dans la journée, car il supporte mal certains de ses copains, et on me dit qu’il s’assoit souvent pour jouer seul dans son coin au lieu de se mêler aux autres. Comme avec nous à la maison il semble aussi normal qu’avant, on ne sait pas trop comment lui faire aimer de nouveau sa garderie.

Une maman qui souhaite bien faire

J’ai lu dernièrement que votre fils n’est pas le seul dans son cas. Plusieurs enfants ont dû réapprivoiser le retour en garderie après les longs mois vécus dans le cocon familial 24h/24. Nous-mêmes adultes devons faire un effort pour reprendre notre rythme d’avant. Alors, imaginez ces petits bouts qui venaient à peine d’apprivoiser un nouveau milieu de vie et qui le perdent pendant presque 18 mois où ils se sont retrouvés collés à plein temps sur leurs parents. Il y a de quoi les perturber, vous avouerez.