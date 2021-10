COVID-19: Québec donne des conseils pour une Halloween sécuritaire

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a publié quelques «suggestions de bonnes pratiques» pour pouvoir passer une fête d’Halloween en toute sécurité.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère rappelle que toute personne qui présente des symptômes de la COVID-19, ou qui doit respecter des consignes d'isolement ou qui est en quarantaine «ne doit pas participer à la collecte en porte-à-porte ni à la distribution des friandises ni participer à des fêtes».

Pour les parents et les enfants qui ne présentent pas de symptômes et qui comptent fêter l’Halloween, «la prudence est toujours de mise afin de limiter les risques de propagation du virus».

Ainsi, il est demandé aux enfants de ne pas entrer dans les maisons, mais aussi «de s'abstenir de chanter ou de crier» devant les personnes qui donnent les friandises. Une distance d'un mètre doit être observée entre les personnes, dans la mesure du possible, et le lavage de mains est recommandé avant et après la collecte de friandises.

Pour ceux qui distribuent les friandises, le ministère suggère de les préparer en sacs individuels, pour en faciliter la distribution et limiter les contacts.

Rappelons que pour les fêtes à l'intérieur, la limite est de 10 personnes dans les domiciles privés.

