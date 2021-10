Élections municipales 2021 : les solutions proposées par Marie-Josée Savard pour la Ville de Québec

La candidate à la mairie de la Ville de Québec, Marie-Josée Savard, soutient qu’il importe que la capitale se transforme pour laisser place à une meilleure qualité de vie pour tous.

Son slogan, « Une ville à partager », exprime bien ce qu’elle a en tête : une capitale plus vivante, collaborative et chaleureuse. Découvrez davantage de détails sur son plan d’action.

Comment comptez-vous rendre la ville plus inclusive?

« Nous souhaitons que la ville de Québec soit encore plus accueillante envers les gens, peu importe leur âge, leur revenu, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur origine ou leur handicap. Pour y arriver, il faut favoriser la cohésion, la dignité et le respect. »

Plus concrètement, c’est en renforçant la vie communautaire, en bonifiant l’entraide et la collaboration que l’équipe de Marie-Josée Savard compte améliorer le caractère inclusif de la capitale.

De quelle façon croyez-vous pouvoir dynamiser la capitale?

« Pour augmenter la qualité de vie des résidents, mais aussi pour attirer des visiteurs de partout, il importe que la Ville de Québec soit vivante et attrayante. Le secret est d’agir tous ensemble pour concrétiser cette vision.

Par exemple, en dynamisant les quartiers et les artères commerciales afin de développer une vitalité et des lieux de rencontres incontournables. Il faut aussi moderniser les déplacements et ajouter de la convivialité aux espaces publics. »

La politicienne croit aussi que le pouvoir du sport peut stimuler la ville, en plus d’aider les citoyens de tous les âges à adopter de saines habitudes de vie : « Il faut faciliter la pratique du sport et des loisirs. Et cela passe par une ville active où les possibilités sont grandes et accessibles. »

Comment la Ville de Québec peut-elle devenir un lieu qui nous ressemble encore plus?

« En donnant cours à l’initiative citoyenne ! L’implication des citoyens est au cœur de la vitalité et de l’identité d’une ville. D’ailleurs, l’animation et l’embellissement des quartiers passent bien souvent par leur apport. »

L’équipe de Marie-Josée Savard souhaite également travailler avec d’autres intervenants afin de réaliser des projets inspirants qui marqueront positivement et de façon durable la qualité de vie à Québec.

Que signifie pour vous une saine gestion des ressources?

La candidate à la chefferie de la Ville de Québec pense qu’il faut administrer de manière responsable et prévisible les finances : « C’est ainsi que nous nous donnerons l’agilité et la flexibilité nécessaires pour répondre aux divers contextes économiques actuels et futurs. Par exemple, il faut entretenir nos infrastructures et nos équipements de manière à éviter le gaspillage et optimiser le rendement. »

Par ailleurs, elle désire poursuivre la modernisation des pratiques politiques et travailler avec les autres paliers de gouvernement pour assurer la saine croissance de la capitale.

Qu’avez-vous établi pour rendre la ville plus durable?

« L’un de nos objectifs est de valoriser 82 % des matières résiduelles d’ici 2028, notamment par la collecte des résidus alimentaires. »

L’environnement est un enjeu qui ne peut plus être balayé sous le tapis. L’équipe de Marie-Josée Savard souhaite s’engager dans une démarche qui lie l’économie, l’habitation, la mobilité, l’aménagement, la gestion des ressources, la solidarité sociale et la culture afin de mettre en place une approche intégrée et cohérente pour la préservation de l’environnement.

Comment comptez-vous fortifier l’économie?

« Il faut d’abord aider les commerçants qui ont été le plus durement touchés par la pandémie et contribuer au succès de nos entrepreneurs afin de maximiser les retombées et les bénéfices pour la population. »

Marie-Josée Savard soutient également qu’il faut démontrer de l’audace pour rendre l’économie de la capitale plus forte. Par exemple, en n’ayant pas peur de déployer les moyens nécessaires pour attirer les talents dans divers domaines et en encourageant l’innovation, la coopération et l’économie locale.

« En résumé, la Ville de Québec aura une économie forte qui lui permettra de retrouver et poursuivre son essor des dernières décennies. Ses quartiers vibrants en feront un milieu de vie attrayant et inspirant dans une ville inclusive.

Les citoyennes et les citoyens auront les occasions de s’impliquer activement à son développement et l’administration s’engagera en retour à la saine gestion de nos ressources financières, humaines et environnementales. Nous avons une ville à partager et un avenir à bâtir collectivement et de manière durable! »

Le 7 novembre prochain, vous avez votre mot à dire pour l’avenir de la Ville de Québec : exercez votre droit de vote pour faire une différence!