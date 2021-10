La Caisse de dépôt reprend des actions d’une filiale de la SNCF

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a conclu une transaction en partenariat avec DWS pour mettre la main sur les actions du groupe Ermewa, une filiale de la compagnie ferroviaire française SNCF.

Les trois parties ont annoncé vendredi la conclusion de cette transaction après l’approbation des autorités compétentes, dont la Commission européenne et le ministère français de l’Économie, des Finances et de la Relance.

La CDPQ et la société de gestion d’actifs DWS ont donc acquis à parts égales et sous contrôle conjoint les actions d’Ermewa, qui fournit des services de location de wagons de fret et de conteneurs-citernes dans près de 80 pays.

«En consolidant son leadership, Ermewa jouera un rôle clé dans la transformation et la décarbonisation du transport de marchandises, une priorité qui cadre avec notre engagement visant à réduire l’intensité carbone de notre portefeuille et, plus largement, de l’économie», a déclaré par voie de communiqué Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ.

«Des chaînes logistiques robustes et décarbonées sont vitales, et nous pensons que nos services de location et de maintenance de wagons et de conteneurs-citernes joueront un rôle important. Notre orientation stratégique demeure fondée sur la croissance, l’innovation, la sécurité et les solutions axées sur le client, et elle sera intensifiée avec le soutien de la CDPQ et de DWS», a ajouté le président d’Ermewa Holding, David Zindo.

Les négociations pour cette reprise avaient démarré en avril dernier entre la SNCF, la CDPQ et DWS.

