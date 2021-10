La pandémie a-t-elle alimenté la pénurie de main-d’œuvre?

Dans une tribune publiée dans Le Devoir, le Conseil du patronat du Québec a soutenu que la pénurie de main-d’œuvre serait apaisée si les minorités avaient accès à l’emploi.

La pandémie de COVID-19 renforcerait ainsi les tensions entre les Québécois et porterait préjudice au marché de l’emploi, notamment car cela renforcerait la pénurie de main-d’œuvre.

«La population est de plus en plus polarisée. Cette polarisation peut diviser une société et il y aura des meilleurs entrepreneurs et des moins bons entrepreneurs, des meilleurs employés et des moins bons employés», a souligné Karl Blackburn, président du Conseil de patronat du Québec, en entrevue vendredi sur LCN.

Le Conseil du patronat a avancé que la polarisation de la société pousse à faire des différences entre les profils de travailleurs, ce qui alimente la pénurie de main-d’œuvre et a un impact direct sur l’économie.

«Au niveau de la pénurie de main-d’œuvre, lorsqu’on veut faire plus de place aux minorités, les gens du LGBT+, les femmes, les personnes en situation de handicap, les Premières Nations, les immigrants, parfois avec certaines perceptions plus négatives, c’est plus compliqué, c’est plus inquiétant», a ajouté M. Blackburn.

