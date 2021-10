Le chiffre d’affaires de KaseMe a explosé en cinq ans

L’entreprise beauceronne KaseMe, qui se spécialise dans la fabrication d’étuis de téléphone cellulaire, est en route pour franchir la ligne des 10 M$ de chiffre d’affaires au cours de la prochaine année.

Lorsque Le Journal a rencontré les cofondateurs, William Giroux et Gabriel Bolduc, en 2018, l’entreprise produisait autour de 30 000 étuis. Cinq ans après la fondation de KaseMe, en 2016, la production atteint le demi-million d’étuis.

«Cette année, on vise un chiffre d’affaires de 10 M$ et je suis certain qu’on va l’atteindre. Notre année financière se termine le 31 août. Donc, on est au début de notre 6e année. À titre de comparaison, en 2018, on avait un million de chiffre d’affaires», a affirmé William Giroux.

L’an dernier, les ventes ont totalité près de 7,4 M$. Selon Gabriel Bolduc, près de 80% du chiffre d’affaires est réalisé au Québec. Uniquement durant la pandémie, les revenus de l’entreprise ont progressé de plus 230 %.

«Pour la prochaine année, on veut pousser nos ventes au Canada anglais», a déclaré M. Bolduc.

«Présentement, on réalise 15% des ventes au Canada anglais et 5% aux États-Unis. Développer ces deux marchés, c’est clairement notre objectif pour l’année à venir», a-t-il poursuivi.

Une très large part des ventes passe par le web. Entre 150 et 200 influenceurs par mois font la promotion de leurs produits sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, l’entente de distribution avec Simons se poursuit toujours.

«Simons reste un gros et un beau client pour nous. On est rendu à 180 points de vente à travers le Canada. Pour cette année, l’objectif, c’est d’atteindre 300 points de vente, incluant potentiellement aussi les États-Unis», a souligné M. Bolduc.

Pas le choix d’agrandir

L’atelier de fabrication est passé d’un local de 1500 pieds carrés à l’origine à une surface de 3000 pieds carrés, il y a quelques années. Un autre déménagement est prévu au cours de la prochaine année pour occuper un local de 7 000 pieds carrés. Les activités sont toujours à Saint-Georges de Beauce.

En trois ans, le nombre d’employés a augmenté de 5 à 23 personnes. Avec le Black Friday (ou le Vendredi noir), l’entreprise veut monter son équipe à une centaine de personnes.

Face à cette croissance, quelques modifications ont été apportées à la gouvernance de l’entreprise. Ainsi, Gabriel Bolduc est devenu directeur général de KaseMe, tandis que William Giroux devient le président. Ils sont propriétaires de la PME.

L’idée de KaseMe est née d’un projet universitaire aux HEC. L’entreprise propose des modèles d’étuis pour cellulaire, mais aussi pour ordinateurs et d’autres produits. Le 27 octobre prochain, ils lanceront un concours qui consiste à gagner un voyage pour 2 d’une valeur de 5000 $ dans une grande ville canadienne au choix (avion, hôtel, repas et activités inclus) qui sera agrémenté d’une activité « audacieuse » au choix.

Engagés dans des causes qui leur tiennent à cœur, les cofondateurs de KaseMe ont aussi contribué au reboisement de 130 000 arbres à différents endroits sur la planète.

