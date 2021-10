Le tunnel La Fontaine fermé en direction de Montréal durant le week-end

La circulation sera encore une fois entravée sur certains axes autoroutiers, notamment les autoroutes 13, 20 et 40 ainsi que le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, durant la fin de semaine.

Le tunnel La Fontaine sera complètement fermé en Longueuil et Montréal de samedi 0 h 30 et lundi 5 h, alors que l’autoroute 25 en direction sud connaîtra une fermeture partielle entre le début du tunnel et la route 132.

L’autoroute 40 en direction ouest sera également fermée entre les échangeurs des Laurentides et Décarie, de vendredi 22 h et lundi 5 h.

Au niveau de l’échangeur Saint-Pierre, Mobilité Montréal prévoit la fermeture de la bretelle menant de l’A-20 en direction est à la R-138 en direction ouest. La fermeture sera en vigueur de samedi minuit à lundi 5 h.

On prévoit également une fermeture partielle sur le pont Louis-Bisson sur l’A-13 dans les deux directions, et ce, de vendredi 19 h à lundi 4 h.

L’autoroute 10 sera fermée complètement dans les deux directions entre la rue Wellington et le pont Victoria, de vendredi 23 h à samedi 8 h. La fermeture deviendra partielle de samedi 8 à lundi 5 h.

La voie de desserte de l’A-40 en direction est sera fermée entre les ponts d’étagement de la rue du Champ-d’Eau et du boulevard des Galeries-d’Anjou, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

À Longueuil, on prévoit la fermeture de la sortie 73 de l’autoroute 30 en direction est, de vendredi 20 h à lundi 5 h.