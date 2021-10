Les militants de Projet Montréal gonflés à bloc

«Elle est où la victoire; elle est là», ont chanté vendredi les membres de Projet Montréal dans un événement partisan à deux semaines des élections.

Une centaine de candidats et de militants du parti était réunie au Bain Mathieu, dans l’arrondissement de Ville-Marie, pour s’applaudir à l’approche du dernier droit de la campagne électorale municipale.

«Ici, on vote pour Valérie», ont-ils notamment scandé, après y avoir été incité par l’animatrice de l’événement, dans ce qui semblait une démonstration de force du parti.

Joël Lemay / Agence QMI

Dernière à monter sur scène, la cheffe Valérie Plante a exhorté les membres à fournir tous leurs efforts pour sa réélection, alors qu’il ne reste plus que 16 jours avant le vote.

«On a un objectif, c’est la mairie, et c’est que tout le monde ici soit élu. Et c’est objectif est atteignable», a-t-elle soutenu. Elle a néanmoins rappelé que la bataille «est loin d’être gagnée», alors qu’elle et son principal adversaire, Denis Coderre, sont présentement au coude à coude dans les sondages.

Joël Lemay / Agence QMI

«La victoire est à notre portée, mais les deux prochaines semaines, il faudra qu’on continue de se rouler nos manches et d’user nos chaussures», a-t-elle encouragé les militants présents.

Le parti s’est également vanté d’avoir «fracassé son record historique» en ayant obtenu un financement de 421 000 $ provenant de plus de 3000 personnes. Selon les informations partagées par Projet Montréal, la moitié des donateurs donnaient au parti pour la première fois.