Les premières maisons des aînés prêtes en 2022

Plusieurs chantiers des maisons des aînés sont en branle, c'était une promesse phare de la CAQ en 2018. D’ailleurs, les premiers établissements devraient être prêts en 2022.

• À lire aussi: Services à la carte aux aînés: le PQ veut tripler l’offre de soins à domicile

• À lire aussi: Québec bonifie à nouveau le salaire des éducatrices en CPE

«Au lieu d'avoir des grosses bâtisses, avec des grosses cafétérias, on a des petites bâtisses avec des petites unités. Et le plus bel exemple, ici, c'est la maison des aînés de L'Assomption. 48 places, quatre unités avec 12», mentionne François Legault.

Des chambres 30% plus grandes qu'en CHSLD se trouveront ici. Les résidants auront chacun leur salle de bain. Les maisons des aînés seront plus spacieuses, et moins propices aux épidémies.

«On a ajouté des matériaux pour prévenir. Entre autres, on a de la ventilation mécanique, on va avoir un mécanisme pour séparer le souillé du propre dans les cuisines, plus de toilettes pour le personnel», explique la ministre des responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

La ministre Marguerite Blais promet aussi plus de personnel pour soigner les aînés dans ces maisons.

«On veut arrêter de leur donner des antipsychotiques tout le temps plus. On veut que les personnes soient beaucoup plus autonomes, même dans leur perte d'autonomie. On va avoir plus d'éducateurs spécialisés», dit Mme Blais.

La facture de cette promesse électorale caquiste n'a cessé de grimper depuis son annonce. Les coûts sont passés de 1 à 2,4 milliards pour ce projet. Plus d'une dizaine de maisons ont toutefois été ajoutées.

«Oui, ça coûte plus cher que les CHSLD. Oui, il y a des oppositions qui ont dit que ça coûte très cher. Mais moi, je n’ai pas de malaise avec ça, qu'on mette l'argent qu'il faut pour bien s'occuper de nos aînés», mentionne le premier ministre.

Une trentaine de maisons des aînés devraient être livrées pour l'automne 2022.

À VOIR AUSSI