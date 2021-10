L’Océanic ne pavoise pas avec son bon départ

RIMOUSKI | Installée au 8e rang du classement hebdomadaire des 10 meilleures formations de la Ligue canadienne de hockey grâce à une fiche de cinq victoires et deux défaites, dont une en prolongation, l’Océanic de Rimouski refuse de pavoiser.

« C’est très plaisant pour nos partisans et pour l’organisation, mais c’est de la poudre aux yeux d’être dans ce classement au mois d’octobre. Je veux qu’on y soit en avril ou en mai. Je n’attache aucune importance à ce classement. Quand tu commences à te flatter la bedaine un peu, le hockey te ramène sur terre très rapidement », a mentionné le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, à la veille de deux matchs en moins de 24 heures à domicile contre Chicoutimi samedi et Blainville-Boisbriand dimanche.

Brunet et Coursol seront absents

L’Océanic sera privé de son as défenseur Frédéric Brunet pour au moins une semaine à la suite d’une mise en échec par derrière appliquée par Alexis Brisson, de l’Armada, dimanche dernier. Ce dernier a écopé de deux matchs de suspension pour son geste. La blessure de Coursol semble plus sérieuse. « C’est du moyen terme. On va l’oublier pour un petit bout. On parle de quelques semaines. L’Armada joue de manière très robuste, des fois trop. C’est l’équipe la plus punie de la Ligue », a commenté Serge Beausoleil.

Le capitaine Ludovic Soucy est tout prêt d’un retour au jeu tandis que les défenseurs Tyson Hinds et Jérémie Biakabutuka devraient être en mesure de renouer avec l’action samedi face aux Sags. « On verra ce qu’on fera parce qu’honnêtement je ne vois pas qui mérite de sortir de l’alignement parmi nos défenseurs qui sont venus en relève en fin de semaine dernière », a indiqué le coach.

Jasmin Simon obtiendra un premier départ cette saison devant le filet de l’Océanic. « Il a trimé dur toute la semaine à l’entraînement et il doit voir de l’action. Nous avons la chance d’avoir trois excellents gardiens », a précisé Serge Beausoleil.

Des Sags coriaces

L’attaquant Alexander Gaudio s’attend à une forte opposition des Sags et de l’Armada. « Je m’attends à ce qu’ils sortent fort pour se venger de leurs récentes défaites contre nous. Nous formons un bon groupe de joueurs et nous voulons continuer de nous améliorer à chaque match », a mentionné celui qui dit apprécier jouer avec William Dumoulin et Alexandre Lefebvre depuis quelques matchs, au sein d’un trio très fiable que Serge Beausoleil n’hésite pas à utiliser dans des situations délicates.

