Nouvelle chanson et album deluxe pour Charlotte Cardin

À quelques semaines d’amorcer une tournée nord-américaine, Charlotte Cardin annonce la parution d’une version deluxe de son album Phoenix et dévoile, au passage, une nouvelle chanson.

Scorpio Season, une référence au signe astrologique dont la saison s’étend en octobre et novembre, est une ballade électro-pop où, sur une rythmique trip-hop, Charlotte Cardin fait le constat d’une relation amoureuse à l’agonie.

« (La saison du scorpion) est une période de mystère, d’intensité, d’émotion. C’est le moment le plus sensuel de l’année et le plus déroutant. Nous voulons l’intimité, mais nous sommes aussi à la recherche de réponses. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Comme chaque fin annonce une renaissance, cette chanson traite des fatalités auxquelles personne n’échappe pendant la saison du scorpion », explique l’artiste québécoise, dans un communiqué.

Six mois après la sortie de son premier album, Charlotte Cardin passe donc la seconde vitesse. La nouvelle version de Phoenix, disponible le 12 novembre, contiendra vingt titres, dont cinq nouvelles chansons et des versions remixées de Passive Agressive et de la pièce-titre.

Le 11 novembre, elle amorce une tournée du continent qui la conduira notamment à New York, Philadelphie, Washington, Los Angeles, San Francisco, Portland et Seattle. Elle traversera aussi le Canada, avec arrêts prolongés à Montréal pour quatre séjours totalisant onze concerts, au MTelus. Deux séquences de quatre concerts à l’Impérial Bell de Québec sont aussi à l’horaire.

Malheureusement pour les retardataires, tous les concerts au Québec sont à guichets fermés.