[PHOTOS] Une pizzéria rasée par les flammes dans Lanaudière

Une pizzéria de Saint-Ambroise-de-Kildare a été ravagée par un violent incendie suspect dans la nuit de jeudi à vendredi, dans la région de Lanaudière.

Vers 3h30 du matin, les services d’urgence ont été appelés à se rendre au restaurant Tony Pizzeria, sur la route 343.

PHOTOS MARIO DURIEUX / AGENCE QMI

Les flammes ont rapidement pris de l’ampleur, si bien qu’à un certain moment, le commerce en entier était en feu.

Plusieurs pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour tenter de maîtriser l’intense brasier.

PHOTOS MARIO DURIEUX / AGENCE QMI

L’enquête visant à établir les circonstances de cet incendie considéré comme «suspect» devait être transférée à la Sûreté du Québec au cours de la journée de vendredi.

Le restaurant serait une perte totale et les dommages s’élèveraient à des centaines de milliers de dollars.

Dans une publication sur sa page Facebook, la direction du restaurant a réagi aux événements. «Nous sommes tristes de vous annoncer que le restaurant est malheureusement passé au feu [...] Nous allons prendre quelque temps pour absorber la situation et nous vous reviendrons sous peu pour la suite des choses. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre solidarité en ces temps difficiles pour nous et nos employés», ont écrit les administrateurs de la pizzéria.