Sexe, mormons et...trempage

Ça s’appelle le soaking, ou trempage en bon français, et c’est une triste pratique à laquelle s’adonnent certains mormons pour s’adonner aux plaisirs de la chair avant le mariage.

D’anciens mormons témoignent

C’est mon collègue Vincent Dessureault qui a attiré mon attention sur des témoignages d’ex-mormons qui, sur TikTok, parlent du soaking. Mais c’est quoi ? C’est assez simple. L’homme s’introduit dans sa partenaire, mais il n’y a aucun mouvement de va-et-vient. Les deux restent ainsi, d’où l’idée de « trempage ».

Pour les mormons, avoir des relations sexuelles avant le mariage est un péché. Les jeunes de la communauté ont donc trouvé cette technique pour assouvir leurs pulsions sexuelles sans nuire à leur relation avec Dieu.

Dans un témoignage que m’a fait entendre Vincent, une jeune femme explique qu’on peut même pousser l’idée plus loin en intégrant une tierce personne. Oui, une espèce de threesome mormon où la mission de l’intrus sera de faire bouger le lit de façon à ce que le mouvement de va-et-vient ne soit pas induit par les principaux intéressés.

Je digresse, mais je me demande comment on entame ce genre de conversation avec son ami : « Excuse-moi, viendrais-tu sauter sur le lit de façon à ce que moi pis Jean-Gilles on puisse avoir un peu de plaisir sans fâcher le bon Dieu ? ». Ça ne doit pas être évident.

C’est pas si drôle

Ces témoignages sur TikTok ont pas mal circulé. Mais, surtout, on s’est beaucoup moqué du soaking. Parce que oui, c’est quand même assez loufoque et inusité comme technique.

Mais lorsqu’on dépasse le fou rire et qu’on y réfléchit, on dirait que ce n’est pas drôle. Il faut être terrorisés et endoctrinés sans bon sens pour mettre au point un tel stratagème.

Et là, on ne parle même pas d’être gai au sein de la communauté mormone ni de remettre quoi que ce soit en question au niveau de l’identité de genre. Imaginez comment certaines personnes doivent souffrir de tout ça. Imaginez comment on se sent quand on est convaincu que la seule voie qui existe pour nous, c’est celle de Dieu et que d’en déroger mènera à l’exclusion. Triste, je disais. Tellement triste.