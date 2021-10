Une solution efficace pour un sourire plus droit

Présenté par

Les aligneurs transparents Invisalign® peuvent aider à améliorer votre sourire. Zoom sur cette technologie de pointe!

Saviez-vous qu’octobre est le mois national de l’orthodontie? C’est un moment propice pour penser à améliorer son sourire. Des enfants aux adolescents jusqu’aux adultes de tout âge, plusieurs sont intéressés à avoir un sourire plus droit, mais la simple idée de porter des broches en métal les fait grincer des dents. Heureusement, il y a de nouvelles options de traitements orthodontiques.

Depuis plus de 24 ans, Align Technology, l’entreprise derrière le système innovateur Invisalign® et le scanneur iTero Element® – qui permet la numérisation en 3D des dents –, a réimaginé et réinventé la façon de faire des traitements orthondontiques.

Grâce aux aligneurs transparents Invisalign, les docteurs ont une solution discrète et confortable pour leur patient afin qu’ils puissent retrouver un alignement optimal de leurs dents. La preuve: le système Invisalign d’aligneurs transparents a permis d’améliorer plus de 10,9 millions de sourires à travers le monde[1] à ce jour.

Un traitement personnalisé en quelques étapes

Si vous souhaitez corriger l’alignement de vos dents, la première étape consiste à consulter un dentiste ou un orthodontiste formé à Invisalign afin de déterminer si le traitement convient à vos besoins spécifiques.

Bonne nouvelle: les dernières avancées d’aligneurs transparents permettent de corriger presque n’importe quels problèmes courants d’occlusion et de redressement dentaire.

Votre docteur et son équipe peuvent réaliser une numérisation en 3D de vos dents à l’aide du système d’imagerie iTero Element®, pour vous donner un aperçu de ce qu’aura l’air votre futur sourire.

Grâce à cette technologie de pointe, le dentiste ou l’orthodontiste pourra ensuite vous présenter un plan de traitement sur mesure pour vous permettre d’atteindre votre objectif de sourire.

Chaque personne ayant des besoins spécifiques, la durée du traitement et la fréquence des visites chez le dentiste ou l’orthodontiste peuvent varier.

Une solution sans impact considérable sur votre quotidien

Pour de nombreux adolescents et jeunes adultes, l’avantage principal de la méthode Invisalign réside dans le fait que les aligneurs sont quasi invisibles. Cette solution vous permet ainsi de retrouver un sourire sain avec un minimum de perturbations sur votre quotidien.

Fabriqués à partir du matériel SmartTrack®, les aligneurs transparents peuvent être retirés à tout moment afin de manger ou boire, pratiquer une activité sportive ou vous brosser les dents. Cet attrait très important permet de favoriser la santé buccodentaire.

Le système Invisalign est le système d’aligneurs transparents le plus avancé au monde[2]. C’est la preuve qu’il n’est jamais trop tard pour s’offrir des dents droites!

Consultez un dentiste ou un orthodontiste formé pour savoir si le traitement Invisalign® est adapté à votre situation ou à celui de votre adolescent.

1 DONNÉES PROVENANT D’ALIGN TECHNOLOGY, EN DATE DE Q3 2021

2 DONNÉES PROVENANT ALIGN TECHNOLOGY, EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2020