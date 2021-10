CLOUTIER, Pierre Raymond



Notre famille est profondément attristée de vous annoncer le décès de Pierre Raymond Cloutier, fils de feu Gérard et Juliette Cloutier, le 14 octobre 2021 à l'Hôpital de Saint-Jérôme, à l'âge de 80 ans.Pierre Raymond, surnommé M. Allô, a travaillé au Centre des services sociaux de Montréal et a été agent des douanes de Lacolle. De plus, il a été échevin pendant 24 ans et maire 4 ans à St-Michel de Napierville.Il laisse dans le deuil ses soeurs et son frère : Françoise, Marguerite (Yvon), Philippe (Hélène), feu Réal (Madeleine), Nicole (Henry), Huguette (Wayne), ses bons amis Richard Sorel et Pierre Beaudry ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies.La famille recevra les condoléances samedi le 13 novembre 2021 de 9h à 11h30 au salon de la :Une liturgie de la Parole aura lieu ce même samedi, à 11h30, au salon. Il reposera ensuite dans le lot familial au Cimetière de Saint-Jérôme.La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital de St-Jérôme pour les bons soins qu'il a reçus et leur grande gentillesse.Une offrande de messe ou un don à la Fondation Ordina-cœur (500, rue Filion, St-Jérôme, Qc, J7Z 1H9, 450-602-4215) seraient bien appréciés