LEBEAU, Rita



Au CHSLD Michèle Bohec, le 17 octobre 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Rita Lebeau. Elle est la fille de feu monsieur Donat Lebeau et de feu madame Thérèsa Desjardins. Elle rejoint son époux monsieur Jean-Louis Leduc.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Thérèse (feu Pierre Ouellette), Laurent (Micheline Lefebvre et feu Jocelyne Ouimet), Normand (Johanne Aubin), Lise (Marcel Guindon), Richard (Micheline Ouellette) et Jean-Luc (Diane Soucy); ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis. Elle rejoint ses frères et ses soeurs.La famille recevra les condoléances aux :17745 RUE VICTOR, MIRABEL, QC, J7J 1L4le samedi 30 octobre de 14h00 à 16h30. Une liturgie de la Parole suivra dès 16h30.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Michèle Bohec pour les bons soins prodigués.