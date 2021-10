LEDUC, Jean



Le 15 octobre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé paisiblement M. Jean Leduc, conjoint de Mme Andrée Cotton.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Sébastien, sa belle-fille Sonia (Sébastien), son petit-fils Nathan, ses frères Michel (Francine) et Daniel (Nicole), sa soeur Francine, sa belle-soeur Denise (Gaston), ses neveux Marc, Benoit et Frédéric, ses nièces Isabelle, Karol-Ann, Arianne et Catherine, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 octobre entre 14h30 et 16h30 à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QCUn hommage suivra au salon dès 16h30.