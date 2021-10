COUTURE, Jean-Paul



À Montréal, le 13 octobre 2021, est décédé M. Jean-Paul Couture.Il laisse dans le deuil son enfant Normand Couture, il laisse aussi dans le deuil ses frères Joseph Couture et Maurice Couture, sa soeur Marie-Paule Vincent Couture, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 27 octobre 2021 de 12h à 16h et de 17h à 21h, aussi le jeudi de 9h à 10h30 au complexe :Une messe commémorative aura lieu à l'église Saint-Enfant-Jésus à 11h au 11 boul. Saint-Jean-Baptiste, Pointe-aux-Trembles, Qc, H1B 2Z1.