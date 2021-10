DULAC, Bruyère



À Longueuil, le 13 octobre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Bruyère Dulac, époux de Rolande Dorval Dulac. Il était le père de feu Jocelyne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Serge (Monise), Linda, Christian (Guylaine) et Donald, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 novembre 2021 de 13h00 à 16h00 au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h00 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher serait apprécié en la mémoire de Bruyère Dulac.