DOUVILLE, Lise



À Laval, le vendredi 15 octobre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée Lise Douville.Elle laisse dans le deuil sa soeur Manon, sa belle-soeur Suzanne, ses neveux et nièces Nathalie (Stéphane), Alexandre, Amélie, Maud (Martin) et Maxime (Sarah), ses petits-neveux et petites-nièces Josiane (Jonathan), Sandrine (Anthony), Maeva, Marianne, Matisse-Florence et Antoine, ses deux grandes amies Louise P. et Louise F. ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra parents et amis au complexele dimanche 7 novembre dès 12h. Une cérémonie commémorative sera célébrée à 16h.