BOUTET, André



Le 16 octobre 2021, à l'âge de 86 ans est décédé entouré des siens M. André Boutet, époux de Mme Rose-Anna Labrecque.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Denis (Sylvie), Diane (Gérard) et Benoit, ses trois petits-enfants, Camille, Jocelyn et David, sa soeur Denise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres dimanche le 31 octobre de 13h à 16h à :7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QCwww.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.