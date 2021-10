3 villes de la Nouvelle-Angleterre qu’on a hâte de retrouver

La réouverture de la frontière terrestre des États-Unis aux voyageurs adéquatement vaccinés, le 8 novembre prochain, fait miroiter le retour des petits road trips en Nouvelle-Angleterre.

Voici trois destinations que plusieurs Québécois se feront (éventuellement) un plaisir de retrouver.

Burlington, Vermont

Au bord du lac Champlain, à environ deux heures de route de Montréal, Burlington est une ville universitaire où il fait bon flâner. On y va pour se promener sur la rue piétonne Church en sirotant un café. Pour découvrir l’une ou l’autre des microbrasseries de la route des bières de Burlington. Ou encore pour s’offrir un repas au restaurant, que ce soit un déjeuner rétro au Henry’s Diner (ouvert depuis 1925), une pizza sur feu de bois au American Flatbread ou un festin de mezze au réputé Honey Road.

Portland, Maine

Si les plages de l’État du Maine manquent à plusieurs voyageurs, c’est aussi le cas de sa jolie métropole au bord de l'eau, Portland. Historique et branchée, on la découvre d’abord en arpentant le quartier du Vieux-Port, qui regorge de petits cafés, restaurants, bars, boutiques et galeries d’art avant-gardistes. Parmi les autres choses à ne pas manquer à Portland: les fameux «lobster roll» au beurre du Eventide Oyster Co., le Portland Museum of Art dans le Downtown Arts District et le typique phare Portland Head Light.

Boston, Massachusetts

Promenade sur le port de Boston, partie de baseball au Fenway Park, incursion sur le campus de Harvard, découvertes historiques sur le circuit Freedom Trail, chaudrée de palourdes au Union Oyster House, visite du Musée des Beaux-Arts, balade dans les rues pavées de Beacon Hill... Ce ne sont pas les classiques qui manquent pour une première visite à Boston! Il faut tout de même se garder du temps pour partir à la découverte des jeunes microbrasseries, «beer gardens», halles gourmandes et bonnes tables de cette ville emblématique de la Nouvelle-Angleterre.

Une autre suggestion, dans le nord-est des États-Unis

Lake Placid, New York

Petite ville de montagne au grand passé olympique, Lake Placid ne laisse normalement pas ses visiteurs s’ennuyer. On peut y faire de la randonnée pédestre jusqu’à certains des plus hauts sommets des Adirondacks. On peut y visiter les installations olympiques des Jeux d’hiver de 1932 et 1980. On peut y skier, en saison, sur les pistes de la fameuse Whiteface Mountain. Ou alors, on peut simplement profiter de l’ambiance de la rue principale et de ses commerces locaux, au bord du lac Mirror.

