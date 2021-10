SAVARIA, Marcel



À Verdun, le 16 octobre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédé Monsieur Marcel Savaria, époux de Madame Albertine Parker.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Ginette, son petit-fils Jean-Sébastien, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun et du CLSC Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.