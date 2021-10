MURRIN, Henriette



À Montréal, le 16 octobre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée Henriette Murrin.Elle laisse dans le deuil son époux M. Henri Habel, son fils Henri Paul (Ginette), ses petits-enfants Lie Anne, Louis Phillipe (Nancy), Nicholas et Genevieve, ses arrière-petits-enfants Mae Lee, Loic et Samuel autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances :le mercredi 27 octobre à compter de 13h00 suivi de l'inhumation à 15h00 au cimetière du Repos St-François D'Assise de Montréal. Le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps au salon funéraire.