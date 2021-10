LESAGE, Jean Claude



De Repentigny, le 12 octobre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean Claude Lesage, conjoint de madame Monique Thibault.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Line (Denis), Luc (Julie) et Linda (Éric), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Guy (Nicole), son beau-frère François, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 30 octobre de 13h à 18h au :Une cérémonie suivra à 18h en la chapelle.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.