POITEVIN (née Panneton), Lise



À Laval, le 19 octobre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Lise Poitevin, épouse de feu Jean Maurice Poitevin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Tony), Marc, Josée (Michael), ses petits-enfants Margaux et Léa ainsi que plusieurs parents et amis.La famille désire remercier l'ensemble des bénévoles et employés de la Maison de la Sérénité de Laval. La famille serait reconnaissante de dons commémoratifs allant à la Maison de la Sérénité de Laval. Un boîtier de collecte sera disponible à cet effet.La famille recevra les condoléances le samedi 30 octobre de 14h30 à 16h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 ch. Côte-de-Liesse, St-Laurent.