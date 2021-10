BONAMY, André



À Sainte-Thérèse, le 23 janvier 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé M. André Bonamy, époux de Mme Bernadette Vernay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles, Annette (feu Pierre) et Sophie (Marc), ses petits-enfants, Guillaume (Émilie), Thomas (Élisabelle), Alexandre (Émilie) et Chloé (Émilien) ainsi que son arrière-petite-fille Zoé.Il laisse également ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 30 octobre à 11h en l'église Sainte-Thérèse d'Avila.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.Il fut confié au :450-473-5934