Setlakwe, honorable Raymond C.



C'est avec beaucoup de tristesse que la famille Setlakwe doit annoncer le décès de l'honorable Raymond C. Setlakwe, survenu le 14 octobre 2021 à l'Hôpital de Thetford Mines.Raymond Setlakwe est né le 3 juillet 1928 à Thetford Mines. Il était le fils de feu Calil Setlakwe et de feu Nazlia Nakash et fier descendant de Aziz Setlakwe, premier immigrant de souche arménienne au Québec, fondateur de la maison A. Setlakwe Limité et parrain de nombreux immigrants qui ont fait leur marque au Canada.Raymond laisse dans le deuil son épouse et complice de toujours, Mme Yvette Bourque, ses quatre enfants; Louise (Philip Lanthier), Paul (Dominique Lanctôt), Ann (Eddy Blouin) et Robert (Danielle Cyr), ses six petits-enfants; Jonathan et Alitia Duguay, Olivier et Emilie Setlakwe, Philippe et Margo Setlakwe Blouin ainsi que ses sept (et bientôt 11 !) arrière-petits-enfants.Il était le frère de feu Richard (feu Carmen Languerand), de feu Linda et de Stephen (Colette Talbot). Il laisse également dans le deuil de nombreux cousins, cousines, neveux et nièces et des amis à travers le monde.Raymond a obtenu un baccalauréat de l'Université Bishop's et un autre en droit de l'Université Laval. L'Université Bishop's lui a accordé un doctorat honorifique en 2003.Il a consacré sa vie professionnelle à diriger l'entreprise familiale, A. Setlakwe Limité. Le respect, la transparence et l'empathie ont été au coeur de ses relations avec ses employés, clients et autres relations d'affaires. Tout au long de sa vie, Raymond s'est engagé dans la vie civile et communautaire de Thetford Mines et a participé au soutien de nombreuses causes.Passionné de politique, il a été un membre actif du Parti libéral du Canada. Il a connu tous les premiers ministres du Canada depuis McKenzie King. Raymond disait qu'en politique il n'avait pas d'ennemis, seulement des adversaires.En 1996, il a reçu l'Ordre du Canada, distinction honorifique remise par le Gouverneur général Roméo Leblanc pour sa contribution exceptionnelle et son engagement. En 2016, le Lieutenant-gouverneur du Québec lui a accordé la Médaille pour mérite exceptionnel.Il a par la suite été nommé Sénateur, en 2000. Raymond a adoré sa carrière de parlementaire et il était surtout fier d'avoir contribué à l'adoption de la motion no 44 reconnaissant le génocide arménien. Sa dernière initiative visait la nomination d'un ambassadeur du Canada en Arménie.Raymond était un grand sportif. Jeune, il a été un des meilleurs golfeurs amateurs au Québec. Il adorait aussi le ski et aimait se retrouver avec toute sa famille sur les pentes du Mont-Sainte-Anne.Raymond avait la foi et la conviction qu'il allait rejoindre les siens dans l'au-delà. Il est parti en paix après avoir eu la chance de dire au revoir à sa famille et à plusieurs de ses amis… en disant à chaque ami bien sûr qu'il était le dernier qu'il lui restait!La famille recevra les condoléances le vendredi 29 octobre de 14h à 16h, de 19h à 21h ainsi que samedi, jour des funérailles, au centre funéraire de la:590, RUE ST-ALPHONSE SUD, THETFORD MINES, QC G6G 3V8Notez qu'une période de 10 minutes vous est allouée afin de respecter les consignes de la Santé publique sur les regroupements de personnes.Le service religieux de M. Raymond Setlakwe sera célébré le samedi 30 octobre à 1 h en l'église Saint-Alphonse de Thetford Mines. Il sera également possible de voir cette célébration en direct, ou en différé en cliquant sur "Diffusion Funeraweb" dans l'avis de décès de M. Setlakwe, sur le site internet du centre funéraire:La famille désire remercier tout le personnel du Château Bellevue et de l'Hôpital de Thetford Mines qui ont été d'un appui et d'un dévouement constant.Votre sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Thetford Mines https://www.fondationhopitalregionthetford.ca/ ou l'Institut de Cardiologie de Montréal https://www.icm-mhi.org/fr/institut-de-cardiologie-de-montreal.